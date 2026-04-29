『ソーシャルキングダム再炎』の公式Xが更新され、応募終了とランキング集計終了は30日までと告知された。これまで漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの作者・荒木飛呂彦氏、漫画『スラムダンク』作者・井上雄彦氏が描いたイラストが投稿されており、ネット上で話題が続いている。【画像】迫力の王騎将軍！荒木飛呂彦＆井上雄彦が描いた『キングダム』イラスト2012年に実施した「ソーシャルキングダム」は、『キングダム』