荒木飛呂彦＆井上雄彦『キングダム』イラスト描き話題 企画の応募終了間近
『ソーシャルキングダム再炎』の公式Xが更新され、応募終了とランキング集計終了は30日までと告知された。これまで漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの作者・荒木飛呂彦氏、漫画『スラムダンク』作者・井上雄彦氏が描いたイラストが投稿されており、ネット上で話題が続いている。
【画像】迫力の王騎将軍！荒木飛呂彦＆井上雄彦が描いた『キングダム』イラスト
2012年に実施した「ソーシャルキングダム」は、『キングダム』第26巻に収録されている全コマを読者や著名人が、1人1コマずつ描きあげ、1153人で漫画を完成させた企画。「ソーシャルキングダム再炎」の対象となるのは「伝説の20話」。これまで発売された『キングダム』第1〜78巻の中から魂が熱く震えた「20話」を、作者・原泰久氏が厳選し、対象コマ数は前回の約2倍となる2289コマにスケールアップさせた。
各話につき1人、豪華ゲストが作画に参戦。ここでしか見られない特別なイラストを公開しており、荒木飛呂彦、井上雄彦、濱家隆一（かまいたち）、水野良樹（いきものがかり）、山内健司（かまいたち）、山里亮太（南海キャンディーズ）など、『キングダム』好きなゲストが参加している。
荒木氏のイラストでは「意外と私も嫌いじァありませんからねェ 長距離戦が ココココ」というセリフとともに描かれた王騎を見ることができる。荒木氏は「キングダム20周年おめでとうございます。20周年にふさわしいスケールの作品になりましたねぇ〜。王騎を描けて光栄でございます」とコメント。
井上氏のイラストでは、傷だらけで迫力ある信と王騎将軍が描かれており「キングダム連載20周年おめでとうございます。思えばキングダム連載前の原型のネームを見せてもらってからもう20年以上、私まで感慨深いものがあります。体には十分気をつけて、これからの道のりも楽しんでください」とコメントを寄せた。
『ジャンプ』を代表する人気作家の『キングダム』イラストに、ネット上では「ココココがゴゴゴゴにしか見えない笑」「荒木作画のキングダムめちゃくちゃ見たいw」「キングクリムゾンとかだしそう笑」「大陸横断レースしてそう」「これは長距離パワー型」「凄すぎるwこれはヤバい」「圧倒的画力がすぎて鳥肌が…！」「すごおおおおおおおおおお！」「井上先生の信と王騎将軍えっぐ」「バガボンドすぎる」などと反応し、ネット上で盛り上がっている。
【画像】迫力の王騎将軍！荒木飛呂彦＆井上雄彦が描いた『キングダム』イラスト
2012年に実施した「ソーシャルキングダム」は、『キングダム』第26巻に収録されている全コマを読者や著名人が、1人1コマずつ描きあげ、1153人で漫画を完成させた企画。「ソーシャルキングダム再炎」の対象となるのは「伝説の20話」。これまで発売された『キングダム』第1〜78巻の中から魂が熱く震えた「20話」を、作者・原泰久氏が厳選し、対象コマ数は前回の約2倍となる2289コマにスケールアップさせた。
荒木氏のイラストでは「意外と私も嫌いじァありませんからねェ 長距離戦が ココココ」というセリフとともに描かれた王騎を見ることができる。荒木氏は「キングダム20周年おめでとうございます。20周年にふさわしいスケールの作品になりましたねぇ〜。王騎を描けて光栄でございます」とコメント。
井上氏のイラストでは、傷だらけで迫力ある信と王騎将軍が描かれており「キングダム連載20周年おめでとうございます。思えばキングダム連載前の原型のネームを見せてもらってからもう20年以上、私まで感慨深いものがあります。体には十分気をつけて、これからの道のりも楽しんでください」とコメントを寄せた。
『ジャンプ』を代表する人気作家の『キングダム』イラストに、ネット上では「ココココがゴゴゴゴにしか見えない笑」「荒木作画のキングダムめちゃくちゃ見たいw」「キングクリムゾンとかだしそう笑」「大陸横断レースしてそう」「これは長距離パワー型」「凄すぎるwこれはヤバい」「圧倒的画力がすぎて鳥肌が…！」「すごおおおおおおおおおお！」「井上先生の信と王騎将軍えっぐ」「バガボンドすぎる」などと反応し、ネット上で盛り上がっている。
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