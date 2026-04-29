アクア以上カローラスポーツ未満の絶妙サイズ！フォルクスワーゲンは2026年4月15日、コンパクトBEV(電気自動車)となる新型「ID.3 Neo（ID.3 ネオ）」をドイツで世界初公開しました。新型ID.3 Neoは、フォルクスワーゲンのEVシリーズ「ID.ファミリー」の中核を担ってきた「ID.3」の後継モデルです。名称を「ネオ」へと改め、外観から内装、パワートレインに至るまで、文字どおりすべてが新しく生まれ変わりました。【画像】超カ