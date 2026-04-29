アクア以上カローラスポーツ未満の絶妙サイズ！

フォルクスワーゲンは2026年4月15日、コンパクトBEV(電気自動車)となる新型「ID.3 Neo（ID.3 ネオ）」をドイツで世界初公開しました。

新型ID.3 Neoは、フォルクスワーゲンのEVシリーズ「ID.ファミリー」の中核を担ってきた「ID.3」の後継モデルです。名称を「ネオ」へと改め、外観から内装、パワートレインに至るまで、文字どおりすべてが新しく生まれ変わりました。

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エクステリアは、新たなデザイン言語「ピュア・ポジティブ」を採用。フロントフェイスには左右をつなぐ連続したライトストリップと、光るブランドロゴが配置され、クリーンで先進的な表情を作り出しています。

また、ルーフやリアスポイラーをボディ同色とすることで、より低くダイナミックなシルエットを強調しています。

注目のインテリアは、品質と使い勝手が大幅に向上しました。ダッシュボードは水平基調のモダンなデザインとなり、上位クラスに匹敵する高品質な素材が随所に採用されています。

最大のトピックは、ユーザーから要望の多かった物理スイッチの復活です。人間工学に基づいた設計により、押しやすく手応えのあるボタンや直感的なコントローラーを配置。ブラインド操作もしやすくなり、先代で課題とされた操作性への不満を解消しています。

さらに、10.25インチのデジタルコックピット（メーターパネル）には、フォルクスワーゲンの原点ともいえる初代「ゴルフ」を彷彿とさせるデザインが取り入れられました。クラシックな機能美と現代のデジタル技術が融合したグラフィックは、古くからのファンにとっても嬉しい演出といえそうです。

パワートレインも新開発され、エネルギー効率が大幅に改善されました。モーター出力は125kW（170馬力）、140kW（190馬力）、170kW（231馬力）の3種類が用意され、最大79kWhの大容量バッテリー搭載モデルでは、WLTPモードで最大630kmという優れた航続距離を実現しています。

また、新たに「V2L（外部給電）」機能をサポートし、最大3.6kWの出力でキャンプ用品や家電製品、電動自転車などへ電力を供給することが可能です。

ボディサイズは、全長4265mm×全幅1809mm×全高1553mmです。この数値は、トヨタ「アクア」（全長4080mm）より大きく、トヨタ「カローラスポーツ」（全長4375mm）よりひと回り小さいサイズに位置します。ヤリスやアクアでは少し手狭で、カローラサイズでは大きいと感じる層にとって、ちょうどいいサイズ感といえます。

全高は1553mmに抑えられており、BEVとしては比較的低めの設計です。駐車場事情の厳しい日本市場でも扱いやすさが期待されます。

安全面では、信号機認識機能を備えた最新の運転支援システム「コネクテッド・トラベルアシスト」などを新たに設定。信号に合わせて自動で速度を調整するほか、停止までをスムーズに行う「ワンペダルドライブ」にも対応しました。

価格は、ドイツ本国で3万3995ユーロ（約635万円 ※2026年4月中旬時点）からに設定されています。ラインナップは「Trend（トレンド）」「Life（ライフ）」「Style（スタイル）」の3つのグレードが展開されています。

クラスを超えた質感と、往年の名車をオマージュした遊び心、そして扱いやすいサイズを兼ね備えた1台として、日本市場への導入にも期待が高まります。