グラビアアイドルの三橋くんが28日、自身のXを更新し、5月15日発売の1st写真集を告知しながらオフショットを投稿した。【写真】デカすぎる！Iカップ強調の三橋くん三橋くんは、写真を添えて「いま話題のIカップ薬剤師写真集がでます、しかも無加工だって」と布面積が少な目な水着写真を公開した。三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレ