話題のIカップ薬剤師グラドル オフショット投稿で三橋くん「写真集がでます、しかも無加工」
グラビアアイドルの三橋くんが28日、自身のXを更新し、5月15日発売の1st写真集を告知しながらオフショットを投稿した。
【写真】デカすぎる！Iカップ強調の三橋くん
三橋くんは、写真を添えて「いま話題のIカップ薬剤師 写真集がでます、しかも無加工だって」と布面積が少な目な水着写真を公開した。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】デカすぎる！Iカップ強調の三橋くん
三橋くんは、写真を添えて「いま話題のIカップ薬剤師 写真集がでます、しかも無加工だって」と布面積が少な目な水着写真を公開した。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。