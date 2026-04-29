【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節】(ニッパツ)横浜FC 4-1(前半2-0)八戸<得点者>[横]横山暁之2(37分、53分)、ジョアン・パウロ(43分)、ルキアン(64分)[八]中野誠也(83分)<警告>[八]高吉正真(74分)主審:荒木友輔