ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地ロサンゼルスでのマーリンズ戦に先発し、６回２失点で今季初黒星を喫した。この日は二刀流を封印し、降板するまでに味方から得た援護点は「０」。大谷自身も３回以外の５イニングはすべて走者を背負う投球となったが、失点は２回の犠飛、５回の適時打によるそれぞれ１点ずつにとどめた。その失点には四死球が絡んだ一方、要所を締めて９奪三振。本人は「点