みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第10話カレーかぁ〜【ハルコの気持ち】【編集部コメント】無邪気に喜んでくれる孫たちと対照的に、明らかに不満な顔をする大人たち……！パートが終わって休む間もなく夕食を作り、その後も家事に追われ、疲れて眠り