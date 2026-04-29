【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】献立に文句を言う娘と夫。もう限界〜！＜第10話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第10話 カレーかぁ〜【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
無邪気に喜んでくれる孫たちと対照的に、明らかに不満な顔をする大人たち……！ パートが終わって休む間もなく夕食を作り、その後も家事に追われ、疲れて眠りにつきまた朝食作り。家事をすませてまたパート。そんな毎日をひたすら続けてこんなセリフを言われたら……もちろんキレないわけがありませんよね？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第10話 カレーかぁ〜【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
無邪気に喜んでくれる孫たちと対照的に、明らかに不満な顔をする大人たち……！ パートが終わって休む間もなく夕食を作り、その後も家事に追われ、疲れて眠りにつきまた朝食作り。家事をすませてまたパート。そんな毎日をひたすら続けてこんなセリフを言われたら……もちろんキレないわけがありませんよね？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび