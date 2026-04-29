ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が、驚きの最新ショットを披露した。２９日に自身のインスタグラムを更新し、「Ｔｒａｉｎｉｎｇｓｅａｓｏｎｈａｓｃｏｍｅ」と投稿。「＃野沢温泉村」と場所をハッシュタグで明かし、トレーニングウェア姿を見せた。両腕を上げてポーズを取り、鍛え上げたボディーを披露。フォロワーは「