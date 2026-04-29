バイエルン・ミュンヘン戦でゴールを決めるパリ・サンジェルマンのデンベレ＝パリ（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は28日、パリで準決勝第1戦の1試合が行われ、前回王者のパリ・サンジェルマン（フランス）がホームで過去6度優勝のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）を5―4で退けた。Bミュンヘンの伊藤洋輝は出番がなかった。パリSGはクバラツヘリアとデンベレが2点ずつ決めた。Bミ