遊びの幅を広げる軽トラの新たな提案スズキは、2026年5月9日と10日の2日間、東京ビッグサイトで開催される暮らしと遊びの総合展示会「FIELDSTYLE TOKYO 2026」への出展概要を公表しました。今回のスズキブースでは、クルマの使い方を広げ、楽しみ方をつくるスズキ純正用品やスズキ推奨用品であるスズキセレクトプラス用品の魅力を、実車展示を通じて提案します。【画像】超カッコイイ！ これが黒すぎ顔のスズキ“新”「軽トラ