遊びの幅を広げる軽トラの新たな提案

スズキは、2026年5月9日と10日の2日間、東京ビッグサイトで開催される暮らしと遊びの総合展示会「FIELDSTYLE TOKYO 2026」への出展概要を公表しました。

今回のスズキブースでは、クルマの使い方を広げ、楽しみ方をつくるスズキ純正用品やスズキ推奨用品であるスズキセレクトプラス用品の魅力を、実車展示を通じて提案します。

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注目の展示車両は、2026年1月23日に一部仕様変更を実施して発売された「スーパーキャリイ 特別仕様車 Xリミテッド」です。

この車両に、スズキ推奨用品である「HARD CARGO」製品を装着して展示し、仕事の用途にとどまらない軽トラックの新たな使い方を表現します。

公開の場となる「FIELDSTYLE TOKYO 2026」は、アウトドアとライフスタイルに関する様々なジャンルの製品やサービスを体験できる総合展示イベントです。500以上のブースが集結する国内最大級の規模で豊かな暮らしを提案します。

ベースとなる「スーパーキャリイ 特別仕様車 Xリミテッド」は、2023年12月登場しています。

「スーパーキャリイ X LEDヘッドランプ装着車」をベースに、専用デカールの採用や、ブラック塗装のフロントガーニッシュ、フォグランプベゼルを採用。さらにホイールやドアハンドル、ドアミラーもブラックにすることで、タフで精悍な印象とされました。

2026年1月の改良では、フロントの外観デザインが刷新されたほか、機能面ではデジタルメーターディスプレイやスマートフォントレー、助手席カップホルダーなどが新たに採用され、機能性と収納性が進化しています。

安全面では衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」が採用され、パーキングセンサーやLEDヘッドランプが標準装備されました。また、4WD・5MT車にはぬかるみ脱出アシスト機能が追加され、脱出性能が高められました。

今回展示されるスーパーキャリイは、こうした最新の機能を備えた車両をベースに、さらにギア感を高めた一台です。

その他スズキブースでは、アウトドアや車中泊を想定した用品装着例が紹介されるほか、ガレージブランドとコラボレーションした「SUZUKI Jimny×FROMSCRACH」のサイボーグや、38exploreとコラボしたLEDランタンといったオリジナルグッズ、アパレルなどの販売も行われます。