台湾の工場で生産するモデルも加わり増産体制が整った！2026年の大型連休「GW（ゴールデンウィーク）」終盤となる5月6日、一部改良を実施したトヨタの「ノア／ヴォクシー」が、“ハイブリッド専用ミニバン”として正式デビューを迎えます。今回の一部改良は、2022年1月に登場した現行型の4代目モデルとして初の大幅アップデートとなり、内外装の刷新や安全装備の強化などが施されています。【画像】超カッコいい！ これが「納