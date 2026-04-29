「めるる」ことモデルで女優の生見愛瑠（24）が28日、自身のインスタグラムを更新。黒いドレスショットを投稿した。「SAKAMOTO DAYS公開直前イベントでした！明日公開です！是非劇場へ足を運んでみてください私も行かないとっ」とつづり、ノースリーブの黒ワンピースの映画イベント衣装をアップ。ソファに座って足を組み、シースルーのスカートからスラリと伸びた脚線美も披露した。ファンやフォロワーからも「色気たっぷり