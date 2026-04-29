「めるる」ことモデルで女優の生見愛瑠（24）が28日、自身のインスタグラムを更新。黒いドレスショットを投稿した。

「SAKAMOTO DAYS公開直前イベントでした！ 明日公開です！ 是非劇場へ足を運んでみてください 私も行かないとっ」とつづり、ノースリーブの黒ワンピースの映画イベント衣装をアップ。ソファに座って足を組み、シースルーのスカートからスラリと伸びた脚線美も披露した。

ファンやフォロワーからも「色気たっぷり綺麗で可愛い」「大人の美しさがマシマシ」「めっちゃ綺麗」「スタイル抜群」「ちょっww足えっっww」「まつげかわいー」「綺麗なお姉さん」「超爆美女」などのコメントが寄せられている。

生見は愛知・稲沢市出身。14年の小6時に「第2回ニコ☆プチモデルオーディション」でグランプリを受賞し、同誌専属モデルとしてデビュー。15年に女性誌「Popteen」専属モデルに。18年にABEMAの恋愛リアリティーショー「太陽とオオカミくんには騙されない」出演で注目。文化放送で20年10月にスタートした『めるるのはっぴーsu るーむ』でラジオのレギュラーパーソナリティー初挑戦。21年3月からファッション誌「CanCam」の専属モデル。同年7月、アクセサリーブランド「mememe」プロデュースを発表。22年には1st写真集「はじまり。」を発売。23年1月、映画「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。身長165センチ。血液型O。