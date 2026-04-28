元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏が、２８日までに公開された「スポーツ報知」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演。５月２日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との「世紀の一戦」を展望した。ともに３２戦無敗。井上のことは「パワー、技術、スピード全てを兼ね備えている。ほぼ満点に近い