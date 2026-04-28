元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏が、２８日までに公開された「スポーツ報知」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演。５月２日に東京ドームで行われる 世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との「世紀の一戦」を展望した。

ともに３２戦無敗。井上のことは「パワー、技術、スピード全てを兼ね備えている。ほぼ満点に近い。本当に何でもできる選手」と高く評価。自身と同じレフティーの中谷のことは「中でも外でも、いろんなところで強みを出せる、なかなか日本人にはいないタイプ。色々な角度をつけたパンチというのは、米国での経験が大きいのではないか」と分析した。

もしも山中氏がそれぞれと戦うとしたら？という質問で、井上に対しては「距離をとった戦いに徹する」と即答。自身が誇る“神の左”ストレートを「どう当てるかというのを考えながら」右利きの井上に対し右手でうまく距離を取りながら、上下も使って距離を保つイメージを描いた。ただ井上が持つ抜群の距離感、踏み込みスピードの速さは要警戒だという。

１７３センチと長身の中谷は「リーチが長い」こと警戒ポイントの１つ。サウスポー同士となるため「リード（前の手＝右手の攻防）でペースは取られたくない。僕も距離の遠さは得意としていたので、うまく合わせていく戦いになる」と想定した。

試合を展望する上で、スタート時に気になるのは「距離感」だという。身長は８センチ、リーチは３センチ中谷が上回る。どちらかが序盤から攻勢を仕掛ける可能性もあるが「中谷選手が長い距離をとった時の距離感が非常に大事になってくる」と語った。