ロックバンド「SUPERBEAVER」のボーカル・渋谷龍太（38）が28日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。公開した健康診断の結果が反響を呼んでいる。渋谷は、身長「169.3」、体重「55.2」、標準体重「63.1」との数値とともに、判定・所見は「A異常なし」と記載された健診結果を公開。前回との差異について「0.3cm 増0.2kg 増」とコメントした。この投稿にフォロワーからは「身長が伸びてるなんてスゴイ」「10kg 分け