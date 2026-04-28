見頃を迎えたJR常磐線夜ノ森駅のツツジ＝28日午前、福島県富岡町東京電力福島第1原発事故でかつて避難指示区域だったJR常磐線夜ノ森駅（福島県富岡町）の構内で28日、赤や薄紫色のツツジの花が見頃を迎えている。除染のため伐採され、一度は切り株だけになったが、樹勢を取り戻した。町は、例年通りなら5月中旬まで楽しめると説明している。JR東日本によると、構内の斜面にはツツジ約6千株が植えられ、原発事故前は、通過する