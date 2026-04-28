エールフランス航空は、東京/羽田〜パリ/シャルル・ド・ゴール線を増便する。5月に12便、9月に8便、10月に8便の計14往復28便を追加運航する。運航日には朝発と夜発のダブルデイリーでの運航に加え、昼便が加わる。これにより、昼便は週3〜5往復を運航することになる。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はパリ発が13時間15分、東京/羽田発が14時間45分。当初は東京/羽田〜パリ/シャルル・ド・ゴール線を週17往復、大