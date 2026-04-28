エールフランス航空は、東京/羽田〜パリ/シャルル・ド・ゴール線を増便する。

5月に12便、9月に8便、10月に8便の計14往復28便を追加運航する。運航日には朝発と夜発のダブルデイリーでの運航に加え、昼便が加わる。これにより、昼便は週3〜5往復を運航することになる。

機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はパリ発が13時間15分、東京/羽田発が14時間45分。

当初は東京/羽田〜パリ/シャルル・ド・ゴール線を週17往復、大阪/関西〜パリ/シャルル・ド・ゴール線を週4往復の週21往復体制で運航する予定だったものの、日欧間の需要増加に対応する。

■ダイヤ

AF287 東京/羽田（11：45）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（19：30）／5月3日・22日、9月6日・13日・20日・27日、10月4日・11日・18日・25日

AF287 東京/羽田（13：15）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（21：00）／5月17日・24日・29日・31日

AF286 パリ/シャルル・ド・ゴール（12：40）〜東京/羽田（08：55+1）／5月2日・16日・21日・23日・28日・30日、9月5日・12日・19日・26日、10月3日・10日・17日・24日