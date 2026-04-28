フィギュアスケート女子で五輪2大会出場の安藤美姫さんが28日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時フ5分）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」、三浦璃来と木原龍一がこの日に引退会見を行ったのに合わせて、ペア競技の面白さを訴えた。安藤さんは、日本のフィギュアスケート界の歴史にも言及した。「フィギュアスケートはシングルばっかり。最初は女子に注目し