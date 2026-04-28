timeleszの菊池風磨と俳優の畑芽育がMCを務める日本テレビ系新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜 深0：24）が、きょう28日に放送される。第4回となる今回は、4人組ロックバンド[Alexandros]をゲストに迎え、魅力を深堀る。【写真】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨同番組は、毎回1組のアーティストを迎え、MCの菊池と畑とのトークや紹介VTRなどを通じて楽曲に込められた思いや制作背景を紐解きながら、ス