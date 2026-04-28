休職をはさんで退職すると、失業給付の金額や受給資格がどうなるのか分かりにくくなりがちです。 特に、休職中に給与が出ていない場合は、「直近6ヶ月」で計算されるという説明を見て、不利になるのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。そこで本記事では、失業給付の金額の考え方、受給資格との違い、退職後に確認したい実務上のポイントを整理して解説します。 休職中の給与0円は失業給付の計算に入るのか