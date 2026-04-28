◇MLB ドジャース-マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが初回にテオスカー・ヘルナンデス選手のタイムリーで2点を先制しました。先発の山本由伸投手が初回を三人でおさえた直後の攻撃で、さっそくドジャース打線がつながります。1番・DHの大谷翔平選手が第1打席を迎え、相手先発クリス・パダック投手の4球目のチェンジアップをライト前へはじき返し出塁。そして2番フレディ・フリーマン選手もセンター前への