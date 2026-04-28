朝鮮中央通信によれば、ロシアのプーチン大統領は北朝鮮の海外軍事作戦戦闘偉勲記念館の完成に際して金正恩総書記に宛てた書簡で、ロシア西部クルスク州の戦闘に参加した北朝鮮兵について「特出した勇敢さと真の献身性を発揮し、自らを不滅の栄光で輝かせた」と最大級の賛辞を送り、「彼らの比類なき偉勲は全てのロシア公民の心の中に永遠に残る」と謝意を表した。同通信によると、プーチン氏は書簡の中で、旧ソビエト連邦が第2次