銀座コージーコーナーは、5月2日『コージーコーナーの日』を記念した企画『コージーコーナー従業員おすすめ!第2回 隠れ推しスイーツ総選挙』で第1位に選ばれた「エクレア(モカ)」をボリュームアップして販売する。販売期間は、5月2日(コージー)から5月7日(コーナー)までの6日間。※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。◆「大きなエクレア(モカ)」価格:180円(