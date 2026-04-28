値段そのまま20%増量!「大きなエクレア(モカ)」を6日間限定で発売【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、5月2日『コージーコーナーの日』を記念した企画『コージーコーナー従業員おすすめ!第2回 隠れ推しスイーツ総選挙』で第1位に選ばれた「エクレア(モカ)」をボリュームアップして販売する。販売期間は、5月2日(コージー)から5月7日(コーナー)までの6日間。

※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

◆「大きなエクレア(モカ)」

価格:180円(税込194円)

販売:5月2日〜5月7日(期間中、通年販売仕様の商品は取り扱わない)

値段はそのままに、通常の「エクレア(モカ)」と比較して総重量を20%増量した。全体の大きさだけでなく、クリームも増量している。ふんわり焼き上げた口どけのよいシュー皮に、ほろ苦いコーヒーカスタードクリームを詰めて、コーヒー風味のチョコをたっぷりコーティングした。

自社工場でドリップしたこだわりのオリジナルコーヒーを使用し、ほろ苦くなめらかに仕上げたコーヒーカスタードクリームと、コーヒー風味のコーティングチョコ、口どけのよいシュー皮の一体感が楽しめる。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:265kcal

たんぱく質:5.2g

脂質:16.5g

炭水化物:23.4g

食塩相当量:0.2g