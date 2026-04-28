静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が27日までに、インスタグラムを更新。近影をアップした。佐々木アナは「伊豆のドライブ旅へまず向かったのは城ケ崎海岸門脇つり橋、ドラマチックでスリル満点でした大迫力の絶景!」とコメントし、絶景を楽しむ笑顔や、風景写真をアップした。さらに「海に山に、伊豆の美しさを改めて知った1日何度も訪れたい場所でいっぱいです」と感想をつづった。続けての投稿では「つつじの季節