◇ア・リーグブルージェイズ−レッドソックス（2026年4月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、レッドソックス戦に「4番・三塁」で先発出場し、2回の初打席は左腕・スアレス相手に右飛に倒れた。2戦ぶりの「4番」に座り過去3戦2発とチームの信頼を得ている背番号7は、試合前にはナインと日本風あいさつでお辞儀をし合う「感謝会」も浸透中。2戦ぶりの「4番弾」は飛び出すかに注