消防車両を盗んだとして、愛知県警半田署は２６日、千葉県木更津市の無職男（５７）を窃盗容疑で緊急逮捕した。発表によると、男は２６日午前４時半頃、愛知県美浜町の名鉄河和駅の女子トイレ内で直前に発生した不審火の対応で駐車中だった知多南部消防組合の消防車１台を盗んだ疑い。同署が捜査していたところ、午前５時頃、約９キロ離れた同県武豊町内でＪＲ武豊線沿いのフェンスに衝突していた消防車を発見し、逮捕した。