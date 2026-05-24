5月23日夜、大阪市淀川区にあるスーパーで、客の男性が別の客から刃物で刺されケガをしました。 警察は59歳の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。 23日午後6時15分すぎ、淀川区東三国にあるスーパーで「包丁を持った男が暴れている」と目撃者から警察に通報がありました。 警察によりますと、店内で41歳の男性客が背中などを刃物で刺されケガをし病院へ搬送されましたが、命に別状はない