札幌・中央警察署は2026年5月24日、暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで札幌市中央区の無職の女（32）を現行犯逮捕しました。女は、5月24日午後1時半ごろ、自宅で同居する20代の夫に包丁を突きつけて「殺すぞ」と脅迫した疑いがもたれています。夫から「妻が包丁を持ち出した」と警察に通報がありました。警察によりますと、女が包丁を持ち出した際に夫が手で押さえ、警察官の到着時には、包丁は片づけられていたということで