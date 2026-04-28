子どもを貧困から救うため養育費問題に取り組んできた全国青年司法書士協議会は、養育費に関する相談会を29日に開催する。「共同親権になるとどうなるのか」「養育費の支払いがない」といった疑問や悩みに、司法書士が電話で応じる。相談は無料で午前10時から午後4時まで。電話の他、LINE（ライン）の通話機能からも相談できる。1日に改正民法が施行され、離婚後共同親権が選択可能になった。協議会によると、例年夏ごろに相談