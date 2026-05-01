お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が1日、NHKあさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演し、還暦を過ぎて困っていることを明かした。MCの同局・鈴木奈穂子アナウンサーから「視聴者に聞きたいこと」を問われると、「老眼が進んできてるんですよね。本当に迷っているんですけど、眼鏡にしようかコンタクトにするか。こんなの聞いてどうするんだっていう、自分で考えろよっていう話ですが」と笑いつつ、