日本テレビが夏恒例の「24時間テレビ」を8月29、30日に東京・両国国技館で開催し放送することになった。お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が初の総合司会を務める。「初めての挑戦。皆さんにいろんなことを助けていただいて、一緒に楽しい番組を作っていけたら」と意気込んだ。内村が進行を務める26日放送の同局バラエティー「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）の終盤で発表された。番組は20年目