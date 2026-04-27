【モデルプレス＝2026/04/27】3ピースバンド・UNISON SQUARE GARDENが4月27日、グループの公式サイトを更新。7月15日開催の幕張メッセ公演をもってドラムの鈴木貴雄が脱退し、それに伴いグループ活動を休止することがわかった。【写真】活動休止発表の3ピースバンド、2月のライブの様子◆UNISON SQUARE GARDEN、活動休止を発表公式サイトでは「この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をもちましてUNISON SQUARE GARDENからドラム鈴木