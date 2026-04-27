3ピースバンド・UNISON SQUARE GARDEN、活動休止を発表 ドラム鈴木貴雄が脱退
【モデルプレス＝2026/04/27】3ピースバンド・UNISON SQUARE GARDENが4月27日、グループの公式サイトを更新。7月15日開催の幕張メッセ公演をもってドラムの鈴木貴雄が脱退し、それに伴いグループ活動を休止することがわかった。
【写真】活動休止発表の3ピースバンド、2月のライブの様子
公式サイトでは「この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をもちましてUNISON SQUARE GARDENからドラム鈴木貴雄が脱退する事となりました。それに伴い、バンドは現体制の活動を終了し、活動休止いたします」と発表。「いつも応援してくださっている皆様には突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「なお、本件に関するメンバーや運営への直接のお問い合わせ、SNS等での憶測や誹謗中傷はお控えくださいますようお願い申し上げます」とした上で、「沢山のファンの皆様のおかげで、22年という長い間3人で活動することができました。心より感謝申し上げます」とファンへ感謝。最後には「これからも斎藤宏介、田淵智也、鈴木貴雄をあたたかく応援してくださいますようお願い申し上げます」とつづっている。
UNISON SQUARE GARDEN（ユニゾン・スクエア・ガーデン）は、斎藤宏介（Vo／Gt）、田淵智也（Ba）、鈴木（Dr）の3人からなるスリーピース・ロックバンド。略称および旧称は「ユニゾン」。2008年に1stシングル「センチメンタルピリオド」でメジャーデビュー。キャッチーなメロディーラインとアンバランスな3人の個性が織りなす鮮烈なライブパフォーマンスが魅力。2024年7月にバンド結成20周年を迎えた。（modelpress編集部）
日頃よりUNISON SQUARE GARDENを応援していただき、
誠にありがとうございます。
この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をもちましてUNISON SQUARE GARDENからドラム鈴木貴雄が脱退する事となりました。
それに伴い、バンドは現体制の活動を終了し、活動休止いたします。
いつも応援してくださっている皆様には
突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます。
なお、本件に関するメンバーや運営への直接のお問い合わせ、
SNS等での憶測や誹謗中傷はお控えくださいますようお願い申し上げます。
沢山のファンの皆様のおかげで、22年という長い間3人で活動することができました。
心より感謝申し上げます。
これからも斎藤宏介、田淵智也、鈴木貴雄を
あたたかく応援してくださいますようお願い申し上げます。
ソニー・ミュージックアーティスツ
【Not Sponsored 記事】
【写真】活動休止発表の3ピースバンド、2月のライブの様子
◆UNISON SQUARE GARDEN、活動休止を発表
公式サイトでは「この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をもちましてUNISON SQUARE GARDENからドラム鈴木貴雄が脱退する事となりました。それに伴い、バンドは現体制の活動を終了し、活動休止いたします」と発表。「いつも応援してくださっている皆様には突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
UNISON SQUARE GARDEN（ユニゾン・スクエア・ガーデン）は、斎藤宏介（Vo／Gt）、田淵智也（Ba）、鈴木（Dr）の3人からなるスリーピース・ロックバンド。略称および旧称は「ユニゾン」。2008年に1stシングル「センチメンタルピリオド」でメジャーデビュー。キャッチーなメロディーラインとアンバランスな3人の個性が織りなす鮮烈なライブパフォーマンスが魅力。2024年7月にバンド結成20周年を迎えた。（modelpress編集部）
◆全文
日頃よりUNISON SQUARE GARDENを応援していただき、
誠にありがとうございます。
この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をもちましてUNISON SQUARE GARDENからドラム鈴木貴雄が脱退する事となりました。
それに伴い、バンドは現体制の活動を終了し、活動休止いたします。
いつも応援してくださっている皆様には
突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます。
なお、本件に関するメンバーや運営への直接のお問い合わせ、
SNS等での憶測や誹謗中傷はお控えくださいますようお願い申し上げます。
沢山のファンの皆様のおかげで、22年という長い間3人で活動することができました。
心より感謝申し上げます。
これからも斎藤宏介、田淵智也、鈴木貴雄を
あたたかく応援してくださいますようお願い申し上げます。
ソニー・ミュージックアーティスツ
【Not Sponsored 記事】