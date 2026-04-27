4月28日午後10時から放送を開始するABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の挿入歌として、2024年5月に結成された4人組バンド・BILLY BOOの書き下ろし楽曲「Darling」が起用されることが発表された。 （関連：【画像あり】ハイスペ男性との婚活に挑む女性3人） 本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手