4月28日午後10時から放送を開始するABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の挿入歌として、2024年5月に結成された4人組バンド・BILLY BOOの書き下ろし楽曲「Darling」が起用されることが発表された。

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本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。

スタジオMCのサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が見守る中、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）の3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。デートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。

挿入歌「Darling」は、“恋愛・結婚”に向き合い揺れ動く感情と、行動を起こす難しさを描いた1曲。爽やかで心地よく、自然と体が揺れるようなサウンドと、つい口ずさみたくなるメロディが特徴で、バンドのグルーヴにブラスの華やかさが加わった、春を感じる楽曲となっている。

なお「Darling」は5月8日に配信リリースされる。

■BILLY BOOのコメント

KAZUKI UJIIE（BILLY BOO / Vo）

Q1.書き下ろし楽曲に込めた想いや、番組にちなんだポイントを教えてください。

ABEMA『時計じかけのマリッジ』挿入歌に、新曲「Darling」という楽曲を書き下ろしさせていただきました。人生のパートナーを選ぶ上で、少しの違和感に触れるたびに想いの軌道はわずかに逸れていく。恋や結婚に踏み出せない臆病さや怖さと向き合いながらも、それでも誰かを想ってしまう。そんな矛盾や揺らぎをこの曲で描きました。番組の中で生まれるであろう期待と不安が同時に走る瞬間をまっすぐに表現できたと思います。

Q2.楽曲を聴く方へのメッセージをお願いいたします。

過去のトラウマや失う怖さから、素直な気持ちにブレーキをかけてしまう人に届いてほしいです。うまくいく保証なんてなくても、「あなたに伝えたい」そう思えた瞬間こそが何よりも大切だと思うから。この曲が、誰かの止めていた恋を少しでも動かすきっかけになる事を願って。そして、一歩踏み出せますように。

（文＝リアルサウンドテック編集部）