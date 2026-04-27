3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月20日（月）の放送では、5月からの番組体制に関する重大な“人事異動”が発表されました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架――この日の番組では、最後に大事なお知らせを発表しました。大森：さあ、そろそろ授業終了の時間なのです