3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月20日（月）の放送では、5月からの番組体制に関する重大な“人事異動”が発表されました。

Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架

――この日の番組では、最後に大事なお知らせを発表しました。大森：さあ、そろそろ授業終了の時間なのですが、ここで我々からなんとお知らせがございます！若井・藤澤：はい！大森：来月5月からのミセスLOCKS!なのですが、春は人事異動の季節！ ということでミセスの中でもいくつか人事異動ありますね！若井：はい！大森：若井先生はこの春からNHK Eテレの「ハングルッ！ナビ」で、先生ではなく、生徒になっていたりとかね。若井：そうですね、生徒になりました！大森：レギュラーが地上波で3本もありますから！若井：はい、ありがたいことに！大森：で、私も（ミセスの活動を世界中に展開するためのプロジェクト）「Project-MGA」の2029年までの構想を発表しましたけども。若井：最高責任者として発表してましたね！大森：ということで、忙しくなっているのもあってですね。藤澤：なんと！ 5月からのミセスLOCKS!は……私、藤澤涼架が単独で授業を受け持つことになりました!!大森・若井：わああああ〜〜〜〜〜〜!!!!!大森：これ、どうなっちゃう!? だって、歴史がありますよ！ ミセスLOCKS! って！藤澤：そうだよね！大森：フェーズ1から始まって。若井：そうですよ！大森：もうすぐ10年目とかですか？ もう10年ですからね。フェーズ1から始まって、休止になって、そこで僕が1人で任せてもらって！ からのフェーズ2幕開けして！ 3人で始まって……みたいなことじゃないですか！藤澤：たしかに！大森：そこからの、りょうちゃん（藤澤）が今後1人になるっていうのは、これはもう、すごい!! 生徒（リスナー）のみんなどう……どう思うかだよね？藤澤：そうだね（笑）。生徒のみんながどう思うかも大事ですから！ ですけれども、フェーズ3の藤澤涼架ですから！大森：なめんな、と！藤澤：なめんな、っていうか（笑）。若井：たしかにな！ それは思うわ！大森：うるせーよって！ 不安に思っている生徒にうるせーよって言ってるんだ！藤澤：違う違う、そうは言ってねーよ（笑）。若井：たしかに、りょうちゃんが1人で何かを語る瞬間とかっていうのは、あまり機会がなかったりするから。めちゃくちゃ楽しみじゃないですか、これは！藤澤：めちゃくちゃ家では喋ってるんだけどね、1人で！若井：だめよ、それやっちゃ！ 家でやったら（笑）。藤澤：アハハハ!!大森：（藤澤の独特な笑いをマネして）アハハハ!!若井：（笑）。めっちゃ楽しみなのよ！藤澤：いや、ありがとうございます！大森：任せたよ、本当に！ とは言いつつもね、僕も若井も、りょうちゃんだけだと不安なので……。藤澤：そっか！大森：生徒のことをまず思うとね！藤澤：うん、そうだね！大森：まだ我々も秋にアルバム出すのを発表していますし！藤澤：そうですね！大森：事あるごとに遊びに来るっていうか！ 助けに来るっていうか！藤澤：遊びに来てね（笑）！若井：ちょこちょこ遊びに。大森：“神回”にして帰っちゃうみたいな！藤澤：ウワハハハ！若井：（藤澤の笑い方をマネして）ウワハハハ！藤澤：そうね！ そういう回もあったら嬉しいし！若井：僕が春からもう「ハングルッ！ナビ」で生徒になっちゃったから。藤澤：そうですね！若井：もしかしたら“先生”に戻りたい時もあるかもしれないですし！大森：そこって行き来できるの？若井：できますよ、だって！ 今だって先生ですからね！大森：そうなんだ。若井：先生ですけど、ちょっと一旦生徒に集中するという。だから、もしかしたら生徒側で何か言うかもしれないっていう！藤澤：あ〜、なるほど。大森：お便り来るかもよ、若井から！藤澤：お！ それは楽しみ！若井：ガンガン！大森：ガンガン!?藤澤：ハングル語で……。若井：そうそうそう。藤澤：そうそうって（笑）。大森：読めない（笑）。藤澤：めちゃくちゃ適当に流されてる（笑）。大森：どうなるかですけども、頑張っていただきたいですよ！藤澤：はい！大森：漢字は……多くの人に届きますからね！ 漢字をちゃんと書くのを勉強して……。藤澤：クゥ〜〜〜〜!!大森：そうですよ。藤澤：そうですね！大森：ちゃんと勉強して、きれいな字を書いてっていうことね！藤澤：怒られてますか……？若井：ガチアドバイス（笑）。大森：じゃあ、若井からもガチアドバイス1つ。藤澤：お願いします、ぜひ！若井：やっぱり、自分が伝えたいことを率先して伝えるっていうよりかは、生徒の気持ちに寄り添って、ちゃんと生徒はこれをどう思うんだろうなっていうことを考えて発言しようね。藤澤：はい！ かしこまりました。あ……これ今ミセスLOCKS!中だよね……？大森・若井：（笑）。大森：そうだよ！若井：大丈夫。でも、りょうちゃんはそれができるから！ できてるよ！ 寄り添えるから！藤澤：ここまでの藤澤はちょっと頼りない部分とかあったかもしれないですけれども！若井：いやいやいや！藤澤：より藤澤らしくじゃないですけれども、藤澤だからこその視点だったりとか、より寄り添えるスタンスで、楽しくLOCKS!をやっていけたらなと思っています！若井：楽しみ！藤澤：改めて、生徒の皆さん、よろしくお願いします！大森：イェーイ！ 頑張ってね！若井：楽しみ！ 改めてよろしくね！藤澤：みなさん、一緒に楽しみましょう！若井：藤澤先生！ りょうちゃん先生！藤澤：2人も、ぜひまた遊びに来てね、いっぱい！大森：うん！ ……なんかすごく……刺激になりそうだったら来る！藤澤：おおい！（笑）。もうそういう見方なんだ！大森：ね！ 若井ね、刺激になりそうだったら！若井：そうだね！ 刺激になりそうだったら！藤澤：頑張りますよ！大森：5月からよろしくお願いします！藤澤：よりLOCKS!を楽しく盛り上げていきます！若井：よっしゃー！大森：来週（4月27日（月）放送）が3人での、ミセスLOCKS!ということで。若井：そういうことですね！大森：それでは、僕たちとはまた来週！ この教室でお会いしましょう！ 超現代史の講師、大森元貴と！若井：若井滉斗と！藤澤：藤澤涼架でした！大森：以上！全員：Mrs. GREEN APPLEでした！！！

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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