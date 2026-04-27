【モデルプレス＝2026/04/27】発起人・朝倉未来、ABEMAとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループ「Toi Toi Toi」のさくらももが「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演。ドッキリでの姿に反響が寄せられている。【写真】「ノブロックTV」で話題の美人アイドル所属グループ◆さくらもも、もらい泣き今回の動画ではさくらとPeel the Appleの岸上いおへのドッキリ企画が実