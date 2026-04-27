「ノブロックTV」ドッキリ出演の美人アイドルに注目集まる「人間性が素敵」「治安悪め発言とのギャップ」
【モデルプレス＝2026/04/27】発起人・朝倉未来、ABEMAとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループ「Toi Toi Toi」のさくらももが「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演。ドッキリでの姿に反響が寄せられている。
【写真】「ノブロックTV」で話題の美人アイドル所属グループ
今回の動画ではさくらとPeel the Appleの岸上いおへのドッキリ企画が実行された。雑誌の取材と題して集められた2人は、仕掛け人であるドラマチックレコードの新居歩美とともに、同じく仕掛け人である、かが屋の賀屋壮也からインタビューを受ける。しかし新居は大喜利で回答し、新居の面白い回答にのみ賀屋の反応が良いことに、2人が追い詰められていった。
2人も攻めた回答に挑戦するが振るわず、賀屋が席を外した隙に新居が2人にアドバイスをすることに。そんな新居に対し、さくらは「競争社会の中でアドバイスくれてありがとう」と感謝。アドバイスを受け、落ち込んだときに聴く曲について、湘南乃風の「黄金魂」と回答し、楽曲の魅力を「若旦那さんの重低音」と語る姿に別室でモニタリングしていた佐久間は「さくらさん治安悪いですね（笑）」とコメントしていた。
一方で岸上はアドバイス後も大喜利の感覚を掴みきれず、新居が賀屋から指導不足について説教を受けるという仕掛けに。申し訳なさと恐怖で涙が溢れた岸上に、さくらはティッシュを渡して抱きしめるなどの優しさを見せた。さらにはその後も涙が止まらない岸上を見てもらい泣き。ネタバラシをされると、さくらは岸上を思い「可哀想で…まだ21歳（なのに）…」と涙が止まらず、「アイドル辞めないでね」と声を掛けた。
この動画を観たファンからは「人間性が素敵」「治安悪め発言とのギャップ」「自分も怖かったはずなのに他人を思いやってる姿に泣ける」「アドバイスに対して感謝の言葉が出てくるのが良い子すぎる」などと反響が寄せられている。
Toi Toi Toiは挫折や葛藤を持つ女性のセカンドチャンスを応援するプロジェクトとしてスタートしたオーディション「Dark Idol PROJECT」を勝ち抜いた一条カオリ・谷屋杏香・橋本萌花・星野ティナ・前垣さら・さくらの6人によって2025年4月にデビュー。2025年12月4日には元アイドルの萩田こころ、山田せいあが新メンバーとして加入することが発表され、2026年1月5日に開催された「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春 SP -」にて新体制で初ライブを行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ノブロックTV」で話題の美人アイドル所属グループ
◆さくらもも、もらい泣き
今回の動画ではさくらとPeel the Appleの岸上いおへのドッキリ企画が実行された。雑誌の取材と題して集められた2人は、仕掛け人であるドラマチックレコードの新居歩美とともに、同じく仕掛け人である、かが屋の賀屋壮也からインタビューを受ける。しかし新居は大喜利で回答し、新居の面白い回答にのみ賀屋の反応が良いことに、2人が追い詰められていった。
一方で岸上はアドバイス後も大喜利の感覚を掴みきれず、新居が賀屋から指導不足について説教を受けるという仕掛けに。申し訳なさと恐怖で涙が溢れた岸上に、さくらはティッシュを渡して抱きしめるなどの優しさを見せた。さらにはその後も涙が止まらない岸上を見てもらい泣き。ネタバラシをされると、さくらは岸上を思い「可哀想で…まだ21歳（なのに）…」と涙が止まらず、「アイドル辞めないでね」と声を掛けた。
この動画を観たファンからは「人間性が素敵」「治安悪め発言とのギャップ」「自分も怖かったはずなのに他人を思いやってる姿に泣ける」「アドバイスに対して感謝の言葉が出てくるのが良い子すぎる」などと反響が寄せられている。
◆Toi Toi Toiって？
Toi Toi Toiは挫折や葛藤を持つ女性のセカンドチャンスを応援するプロジェクトとしてスタートしたオーディション「Dark Idol PROJECT」を勝ち抜いた一条カオリ・谷屋杏香・橋本萌花・星野ティナ・前垣さら・さくらの6人によって2025年4月にデビュー。2025年12月4日には元アイドルの萩田こころ、山田せいあが新メンバーとして加入することが発表され、2026年1月5日に開催された「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春 SP -」にて新体制で初ライブを行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】