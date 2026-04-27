2024年ごろから流行している「麻辣湯」をカップヌードル流にアレンジした「カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯」が、2026年4月6日(月)から登場しているので、買ってきて食べてみました。2026年4月発売商品のご案内 | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/company/news/13706/カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯 | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/product/items/13644/パッケージデザイ