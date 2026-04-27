最大12連休となる今年のゴールデンウィーク。今週からお休みという人もいるのではないでしょうか。気になる東海三県の天気をお伝えします（27日時点）。 【写真を見る】【ゴールデンウィークの天気】東海3県は数日｢雨｣予想… 25℃超の夏日も 愛知･岐阜･三重 まず気になるのが、30日（木）そして、5月1日（金）の雨マーク。詳しく見ていくと、木曜日は各地で雨マークがついていますが、降り