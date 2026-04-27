最大12連休となる今年のゴールデンウィーク。今週からお休みという人もいるのではないでしょうか。気になる東海三県の天気をお伝えします（27日時点）。

【写真を見る】【ゴールデンウィークの天気】東海3県は数日｢雨｣予想… 25℃超の夏日も 愛知･岐阜･三重

まず気になるのが、30日（木）そして、5月1日（金）の雨マーク。詳しく見ていくと、木曜日は各地で雨マークがついていますが、降りやすいのは三重県南部です。

名古屋・高山は、日中お出かけするような時間は、雨具をあまり使わない天気になるかもしれません。

ただ、金曜日は各地で雨予想。雨風が強まり、大きい傘が必要になるような降り方になるおそれも。金曜日にお出かけの予定がある方は、最新の雨予想を確認してください。

そしてゴールデンウィーク後半を見ると、尾鷲はやや曇り予想が多いですが、名古屋・高山は晴れマークが目立ちます。ただ、3日（日）は、もしかすると雨に変わってくる可能性もあります。

さらに、名古屋・尾鷲は数日ですが、気温25℃を超える「夏日」の予想が出ています。お出かけ日和になるような日は、暑さ対策もしてください。