WEBコミック誌「コミック アース・スター」の公式サイトが27日に更新され、25年3月より連載中の漫画作品「小春とふたりのナイト」について、連載を中止すると発表した。複数の読者から他作品と酷似しているとの指摘が寄せられたため。作者は剽窃の意図はなかったと説明しているという。同サイトで「『コミック アース・スター』にて2025年3月27日より連載中の漫画作品『小春とふたりのナイト』につきまして、読者の皆様より漫